S&P może dziś podwyższyć rating Polski

Niespełna trzy lata temu decyzja S&P o obniżce ratingu Polski wywołała panikę na rynku polskich obligacjach oraz w notowaniach złotego. Jak pokazały ostatnie kwartały, agencja wyraźnie przeszacowała zagrożenia wewnętrzne dla krajowej gospodarki i nie doceniła skali pozytywnych wydarzeń zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Czy dziś S&P podwyższy wiarygodność kredytową naszej gospodarki? - pisze Marcin Lipka, główny analityk Cinkciarz.pl

Sytuacja z połowy stycznia 2016 r. nadal straszy na historycznych wykresach polskich aktywów. Był to okres, kiedy gwałtownie osłabił się złoty i silnie wzrosły rentowności krajowych obligacji skarbowych. Najbardziej spektakularnie zareagowały kontrakty CDS (Credit Default Swaps) pokazujące ryzyko bankructwa Polski. Wzrosły z ok. 73 pkt bazowych w pierwszej części miesiąca do 103 pkt w drugiej, czyli aż o 40 proc.

Konsekwencje tej decyzji prawdopodobnie były widoczne jeszcze częściowo do pierwszych miesięcy 2017 r., kiedy dopiero CDS-y w sposób trwały powróciły do granicy 70 pkt, by potem kontynuować spadki, głównie dzięki poprawie koniunktury wewnętrznej i zewnętrznej. Chociaż głównym powodem gwałtownego cięcia ratingu (z A- do BBB+ z perspektywą negatywną) były kwestie instytucjonalne, to również projekcje makroekonomiczne wyglądały słabo.