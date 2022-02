Spektakularny krach rubla. "Banki nie zbankrutują w kilka godzin"

"W nocy rubel stracił około ¼ wartości w stosunku do dolara. Pytanie, czym jest krach rubla. Jeśli ktoś oczekuje, że w ciągu kilku godzin Rosja zbankrutuje z tego powodu, to jest w błędzie. Rosja ma potężne rezerwy walutowe w kwocie około 650 miliardów dolarów" - powiedział w programie "NEWSROOM" Wirtualnej Polski prof. Witold Orłowski z Akademii Finansów i Biznesu Vistula. "Rosja jest krajem, gdzie jest dość małe zaufanie do krajowej waluty i gdzie panuje swego rodzaju kult dolara. Jest on wyznacznikiem oczekiwań gospodarki i tego, czego ludzie się spodziewają. Dla nich to jest bardzo bolesna rzecz. Natomiast droga między kursem rubla a załamanie gospodarki jest dość daleka" - dodał.