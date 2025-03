Brzoska ogłosił nową usługę w Paczkomatach. Start w przyszłym tygodniu

W ostatnim czasie InPost wprowadził także inną nowość - nadawanie paczek międzynarodowych. "Zaniesiesz paczkę do najbliższego Paczkomatu w Polsce, a wkrótce trafi ona do maszyny Paczkomat lub punktu PUDO w Paryżu, Madrycie, Brukseli, Lizbonie czy Rzymie. Wasi bliscy z tych krajów mogą wysyłać paczki do Was" - wyjaśniał przedsiębiorca w listopadzie 2024 r.