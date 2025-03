Zespół Brzoski bierze się za samowolę budowlaną. Procedury krótsze o połowę

Przepisy nie pozwalają na uproszczoną legalizację dla inwestorów, którzy na etapie prac budowlanych dokonali istotnych odstępstw budowlanych mimo posiadania pozwolenia. Zespół Brzoski wskazuje, że takie regulacje zniechęcają właścicieli do dostosowywania budynków do wymogów prawnych, co może zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.