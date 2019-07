Sportowy Lexus na miesiąc. Tak firma nagradza swoich pracowników

Warszawska firma Atman pochwaliła się na portalu Linkedin, że podarowała swojemu pracownikowi sportowego Lexusa na miesiąc. To nagroda za świetne wyniki w pracy.

Pan Łukasz, pracownik Atmana, odebrał we wtorek kluczyki do sportowego Lexusa. Auto przejdzie na jego własność na najbliższy miesiąc.

To efekt polityki firmy, która wdrożyła akcję #FajnaFurka. Nagradza w niej pracownika za osiągnięcia zawodowe. Obecny laureat wygrał konkurencję za "wdrożenie największego projektu w historii firmy" - jak wytłumaczyła na portalu Linkedin Monika Jaśkielewicz , menedżer HR przedsiębiostrstwa.

– Pewnego dnia przyszedł do mnie Daniel Szcześniewski, nasz CEO, z pomysłem przeznaczenia naszego najlepszego samochodu na nagrodę dla pracowników. Lubimy w Atmanie celebrować momenty, więc również przy wprowadzaniu akcji #FajnaFurka zadbaliśmy o odpowiednią oprawę – powiedziała money.pl Jaśkielewicz.

– Był tajemniczy trailer wysłany do wszystkich e-mailem, był pięknie opakowany samochód czekający od rana na parkingu przed wejściem na swojego nowego kierowcę i było wręczenie kluczyków przy współpracownikach. Pracownik, którzy otrzymał Lexusa na miesiąc, wdrożył największy w naszej historii projekt Cloud&IaaS. To dopiero początek akcji #FajnaFurka – już w następnym miesiącu Lexus trafi do nowego zwycięzcy – dodała Jaśkielewicz.