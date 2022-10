Sposób na tańszy prąd. Ponad milion Polaków już korzysta

Dopłaty do fotowoltaiki

Do 12 grudnia 2022 roku trwa jeszcze rozpoczęty w połowie kwietnia nabór wniosków do programu dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych "Mój Prąd". To już czwarta jego edycja - tym razem rząd dopłaca nie tylko do samej fotowoltaiki. Pieniądze można dostać też na kupno magazynów ciepła i energii, a także na inteligentne systemy zarządzania energią. Kto zdecyduje się na pełny komplet, może liczyć na ponad 20 tys. złotych.