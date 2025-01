Sprawdzali przewóz drewna. Odkryli problemy z kierowcą

Podczas kontroli ujawniono liczne naruszenia dotyczące czasu pracy. Najpoważniejsze z nich to wydłużenie dziennego czasu jazdy do 36 godzin i 16 minut, podczas gdy dopuszczalna norma wynosi 10 godzin, oraz skrócenie dziennego odpoczynku do 2 godzin i 35 minut, zamiast wymaganych 9 godzin.