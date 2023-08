Sprawdzili ceny w popularnych sieciach. Oto gdzie jest najtaniej

Lidl, Biedronka, Dino, Lewiatan — gdzie najtaniej?

Wśród 25 produktów, które wybrali reporterzy "Faktu", znajdziemy m.in. olej, marchew, schab, chleb, ser, mleko, czy masło. Przede wszystkim spadła cena oleju (z ok. 13 zł na średnio 7 zł), a także marchwi (z prawie 7 zł za kilogram do ok. 4 zł). Staniały także pomidory oraz ziemniaki, co jest spowodowane tym, że trwa sezon na właśnie te warzywa.