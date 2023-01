Sprawdzili największe sieci supermarketów w Polsce. Oto jak w ciągu roku zmieniły się ceny

Poza cukrem, margaryną i olejem, jednym z najsilniej drożejących produktów są jaja - obecnie za 10 najtańszych jaj trzeba zapłacić ok. 8 zł, podczas, gdy rok temu było to ok. 5,86 zł. Oznacza to, że najtańsze jaja w rok zdrożały o 36,5 proc. - wynika z danych portalu. Zostały one pozyskane w drodze bezpośrednich spisów cen w sklepach.