Sprawdzili, w których sklepach Polacy lubią robić zakupy. Dwie sieci wyraźnie dominują

Biedronka, Lidl, a później długo, długo nic. Tak w skrócie można opisać ranking sieci, w których Polacy najchętniej robią zakupy.

Firma Listonic zapytała Polaków, gdzie najczęściej robią zakupy. Najwięcej, bo 31,64 proc. respondentów, wskazało na Biedronkę . Na drugim miejscu uplasował się Lidl (24,47 proc.). Trzecim najpopularniejszym sklepem w Polsce jest Auchan , w którym kupuje 10,16 proc. ankietowanych. Pokazuje to ogromną dominację dwóch najpopularniejszych sieci.

Z "Rankingu sieci handlowych 2017" wynika, że kleintów najszybciej traci Tesco. Coraz mniejsze jest także zainteresowanie zakupami w placówkach typu cash and carry (Makro, Selgros). Mają one w sumie 3,50 proc. udziału w zakupach rodzinnych, podczas gdy 5 lat temu było to 6 proc.