Najnowsze Popularne CZY TO SIĘ OPŁACA? + 5 kebabKuba Jankowskitesty konsumenckieczy sie oplacakinga jurga 25-01-2020 (12:06) Najdłuższy kebab w Polsce ma aż 100 cm W najnowszym odcinku "Czy to się opłaca?" nasi prowadzący wybrali się do Radzymina, aby zobaczyć, jak wygląda i jak smakuje najdłuższy kebab... Rozwiń Dzisiaj wyjątkowo zapraszamy was n … Rozwiń Transkrypcja: Dzisiaj wyjątkowo zapraszamy was najnowszy odcinek poza naszym Bo to co będziemy testować prawdopodobnie nie zmieściłoby się na naszym stole o testować będziemy największe marzenie Imprezowicza O czwartej nad Najdłuższy kebab w Polsce w Radzyminie pod Warszawą straszne czy to się opłaca W Polsce 100 cm Wjeżdża Jest tak długi We dwójkę panowie Przynieść Robi wrażenie Ja będę muszę Wyznacz Bo tutaj w tym kuchnie świata to nie jest To jest potrzeba jest tak Moher Jest kuchnia japońska Mam Jest też kuchnia włoska Pizza kebab a nawet dla Zakochane gołąbków którzy walentynki chcieliby to przyjdź Mężczyzna może ofiara Kobiecie Tak chciałabyś takiego Spotykamy się w gronie na przy 3-osobowym możemy sobie zamówić takie 60 cm jeżeli napisane jest dużo jedna osoba więcej 80 A jak jesteśmy taką patrz Wpisz osób No to taki metrowe idealnie wiesz Wspólne Siła Kanadą wspólny prosiła to taka polska tradycja Nawet jeżeli spożywa się Części samo Vito to jest Historyczne kulturowe połączenie tradycji Kebaba i polskiej tradycji bo kiedyś Kładę się rodem z ziemniakami na środku Jedną miskę Matka a potem dzieci Czy matka na końcu coś takiego jest jakiś zamykany ale generalnie wszyscy tego rondla a tutaj Z jednego keb Zastanawia mnie to na techniczna Jak to się spożywać to taki scenariusz Zakochanym kundlu że wiesz jedna osoba jest na A to ja to mam za 5 osób to trochę za dużo Tak wiesz ty z jednej strony Jarocińska ośmiornicą Także Czy trzeba to pokroi Abra Żory Kebaba Zawsze największym tematem Sofy A Jako że ponoć dobry kebab piecze na wejściu na wyjściu my dzisiaj Z kim dlatego Łagodny Świeżaki Z czysto dziennikarskie ciekawości przykleiły teraz Kebaba żeby zobaczyć jak on wygląda W przekroju poprzecznym Ewa żona może uprawiane w tym programie bardzo poważny dziennikarstwo nie mogliśmy sobie to Tak wygląda metrowy kebab Przekroju Jest mięso Sporo Towarzyska także Zator Takie rzeczy bo są zdrowe bo jest dużo witamin bo jest sałata jest No to Szczerze Jest dużo tego mięsa naprawy Znacznie więcej mięsa niż wad Smolec Dla mnie Ja mam taką refleksje Najczęściej Umówmy się Takie wymyślne produkty No to Czy jakość jest na Inną A tutaj muszę powiedzieć że jestem bardzo Cała para nie poszła Efekt żeby to było najdłuższe Skończyli Bardzo solidnie zrobione Bardzo dobry Kebab w cieście Oczywiście ale z tego że Kiedy by Na froncie i walczyli z A nie mieli co jeść to brali takiego baranka które ludzie znaleźli w górach Dzieli go na kawałki na ogień i nabijali Szpada na I tak właśnie jedli tego kebaba dlatego powinno to być jak najwięcej miejsca a najmniej dodatków I to rzeczywiście w tym kebabie się Zawiera Kubuś a powiedz mi taką jedną rzecz jeszcze to pojadę z kebaba na trzeźwo Tak bardzo często ponieważ wyjebało Kinga Tak zapytam czy to Siema pociąg Gdzie 100 cm kebab który to możemy zamówić Kosztuje 11 Metrowy Kosztuje 8 Złoty Czyli Gdybyśmy chcieli 520 cm to dałoby nam jednego metrowego kebaba za Byśmy nie Idąc powoli w stronę odpowiedzi naszej na Opłaca już mam jeden argument że Można wykupić pięć małych za dużo mniejszą cenę niż 1 No tak ale z drugiej strony żeby zrobić taki duży kebab Musisz się bardziej na placu Więc to nie jest Że tylko mu Tych składników tak I tej pracy bo to jest którą wykonujesz przy Bo to jest największa Dwie osoby muszą nie jest większa Pamiętajmy o tym dlatego to To jest naj W Polsce to jest lokal w Robert Burneika hardkorowy To jest lokal którego właścicielem Najdłuższą linię z kebabu wynoszącą 150 m i to jest plakat i zdjęcia które tego dochodzą Jest to Tak żyjemy wyjątkowymi No i po prostu sam pomysł jest na tyle ciekawy że nawet gdyby trzeba było przepłacić te parę złotych No trochę tak żeby wyciągnąć ciebie w ładować najdłuższego kebaba w Polsce to jestem w stanie dopłacić Lincoln kreatywność Że w tym małym lokalu byli w stanie Sushi Włochy w pizzę bukiet Ja nigdy nie wymyślił bym że można by zrobić bukiet z kebaba Mało tego można Kurtka Jesteś głupia trochę czyli zakładam że to opcja na przykład nawet I to jest chyba najdroższy produkt który to można Jeśli jesteście Arabskim szejkiem macie mnóstwo w Polsce z ropy możecie kupić dwupiętrowy tort z kebaba jedyny Staszek Powiedzmy sobie najważniejsze Generalnie to jest przygoda Test Do Radzymina gdzie dostajesz tak wielkiego kebaba to jest fanty z dużymi Więc moim zdaniem Po prostu To jest mega Nie opłaca