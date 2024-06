Sprytny trik Biedronki. W sklepie niby taniej, a jednak drożej

Jest więc taniej. Ale nie do końca. Cukier to produkt, który tradycyjnie wchodzi w skład rozmaitych wyliczeń cen w sklepach. W praktyce przeciętne gospodarstwo domowe kupuje go jednak stosunkowo rzadko, w przeciwieństwie do mięs, serów czy jajek. Gdyby wyrzucić wyłącznie cukier z naszego zestawienia okazałoby się, że zamiast zapłacić o 63 grosze mniej, cena koszyka wzrosłaby o 1,37 zł.