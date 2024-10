Sprzedaż na marketplace. Dowiedz się, na czym polega!

Platformy te działają na zasadzie pośrednictwa między sprzedawcą a klientem, co oznacza, że pełnią funkcję "e-targu", na którym kupujący mogą przeglądać oferty różnych sprzedawców, a następnie dokonywać zakupów w wygodny i szybki sposób. Jest to korzystne zarówno dla kupujących, jak i dla sprzedawców, którzy uzyskują dostęp do ogromnej bazy klientów, a także narzędzi ułatwiających np. zarządzanie ofertami, reklamę czy obsługę płatności.