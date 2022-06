Stałe oprocentowanie kredytu. Warto? "Za późno na nią. Cykl podwyżek stóp się kończy"

- Banki oferują klientom stałe oprocentowanie na poziomie 9-10 proc. Ktoś kto rozważa taką zmianę, musi pamiętać, że to nas wiąże na 5 lat - powiedział w programie "Newsroom WP" Rafał Mundry, ekonomista, analityk gospodarczy. – Trzeba rozważyć. Jeśli boimy się, że przy obecnych podwyżkach stóp i wzrostach rat, możemy sobie nie poradzić i chcemy zadbać o nasz spokojny sen, stałe oprocentowanie wydaje się być dobrym rozwiązaniem. Jednak w chwili obecnej to stałe oprocentowanie jest wysokie. Biorąc pod uwagę, że w czwartek na konferencji prasowej prezes NBP zapowiedział obniżkę inflacji w drugiej połowie roku, wydaje się, że zbliżamy się do końca cyklu podwyżek stóp procentowych. Jeśli te zapowiedzi się sprawdzą i szczyt inflacji jest blisko, wówczas zmiana oprocentowania w wysokości 10 proc. nie ma sensu. Jest już na nią za późno. Cel inflacyjny NBP to 2,5 proc. Jeśli teraz zmienimy oprocentowanie kredytu na 10 proc., to mamy do czynienia z dużą różnicą. Należy założyć, że NBP będzie dążył do tego celu.

