Stalker z Woli zatrzymany. Nachodził ekspedientki, zostawiał im prezenty

Wszedł do sklepu z młotkiem w ręku

W dniu, w którym pokrzywdzona zdecydowała się zgłosić sprawę na policję, doszło do dramatycznego zdarzenia. W dniu interwencji policji mężczyzna wszedł do sklepu, w którym pracowały kobiety. Miał przy sobie młotek i przecinak. Na widok umundurowanego patrolu, natychmiast schował się za regałami. Został zatrzymany przez policjantów. Jak się później okazało, chwilę wcześniej próbował włamać się do sąsiedniego sklepu.