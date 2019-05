Starlink znów nad polskim niebem. Dziwny "sznur" świateł to dzieło Elona Muska

Dziwny "sznur" znów nad polskim niebem. Dzieło Elona Muska - kilkadziesiąt salitów lecących jeden za drugim - będzie można podziwiać ponownie z nocny z niedzieli na poniedziałek.

Nad polskim niebem w piątek można było zaobserwować specyficzne zjawisko. "Sznur" jasnych punktów, lecących jeden za drugim. Wyglądały jak lecące w jednej linii samoloty. Tymczasem to nie samoloty a satelity - z grupy Starlink.

Czym jest Starlink? To najnowszy pomysł Elona Muska, założyciela m.in. SpaceX oraz Tesli. Celem projektu jest umieszczenie na orbicie okołoziemskiej 12 tys. satelitów, dostarczających sygnał internetowy do każdego zakątka naszej planety.

Kolejna szansa pojawi się w okolicach 23:30. Najlepiej na niebo zerkać od 22:34 do 23:45. Wtedy satelity będą przelatywać nad południowymi granicami naszego kraju. Jak wskazuje Karol Wójcicki, najlepszą widoczność będą mieli mieszkańcy Podkarpacia, Małopolski i Śląska. Oni zobaczą Starlink nad swoimi głowami. Reszta kraju będzie musiała skierować wzrok na południowy horyzont.

Jak wskazuje Wójcicki, najlepszy widok na Starlink będzie w nocy. Od godziny 1:11 do godziny 1:22 statelity będą przelatywać nad centralną Polską. Efekt? Mieszkańcy wszystkich województw mogą po prostu spojrzeć w górę i powinni zobaczyć poruszające się światła satelit.

Ostatnia szansa podczas tego weekendu będzie pomiędzy 2 a 3. Ci, którzy nie będą spali od 2:48 do 2:59 mają szansę na podziwianie Starlink. " Godziny przelotów skalkulowane są pod centralną Polskę, w różnych miejscach kraju mogą się one różnić o ok. 1-2 minuty" - tłumaczy Wójcicki. Na spoglądanie w niebo warto więc poświęcić trochę więcej czasu.