Starsze małżeństwo straciło oszczędności życia. Oszustwo "na policjanta" znów zadziałało

Policja po raz kolejny przestrzega przed oszustami, wykorzystującymi podobne metody do wyłudzania pieniędzy. "Pomimo iż rozmowa z oszustami może naprawdę przebiegać rzeczowo, prosimy pamiętać, że są to doskonale wyszkoleni złodzieje. Jedyną radą w tej sytuacji jest przypomnienie sobie, że policja nigdy nie dzwoni z takimi prośbami do obywateli" - czytamy w komunikacie.