Stokrotka Optima to nowa formuła sklepów sieci. Pierwsze punkty już otwarte

Nowe sklepy Stokrotki mają cechować się zmniejszonym, bardziej wyselekcjonowanym asortymentem. Jednocześnie w Optimie mają być konkurencyjne ceny. Pierwsze dwa punkty w Polsce już są uruchomione.

– Stokrotka Optima to test nowej formuły prowadzenia sklepu. Cały czas uważnie obserwujemy to, co się dzieje na rynku oraz szukamy nowych rozwiązań, które będą stanowiły kolejny krok w rozwoju naszej firmy – mówi Mirosław Wawryszczuk, dyrektor marketingu i sprzedaży, członek zarządu Stokrotka, cytowany przez portal wiadomoscihandlowe.pl.