UOKiK nie odpuszcza. Po Biedronce sprawdzi Stokrotkę

UOKiK przygląda się praktykom sieci Stokrotka. Kontrolerzy sprawdzą, czy detalista nie stosuje nieuczciwych praktyk wobec dostawców produktów rolnych. To ten sam zarzut, który UOKiK skierował w stronę Biedronki w jednym z dwóch postępowań.

– 29 października rozpoczęliśmy wobec sieci Stokrotka postępowanie wyjaśniające. Chcemy wstępnie ustalić, czy wobec dostawców produktów rolnych i spożywczych, w szczególności mięsa i jego przetworów, są stosowane praktyki nieuczciwie wykorzystujące przewagę kontraktową – mówi Małgorzata Cieloch, rzeczniczka prasowa UOKiK, serwisowi wiadomoscihandlowe.pl. To właśnie ten portal poinformował o sprawie jako pierwszy.

Portal wiadomoscihandlowe.pl podaje, że UOKiK interesują przede wszystkim praktyki dotyczące kontroli jakości dostarczanych produktów do Stokrotki, a także polityki cenowej sieci stosowanej wobec dostawców.

Biuro prasowe Stokrotki wytłumaczyło, że Urząd "nie prowadzi żadnego postępowania przeciwko" spółce. Jest to prawdą, ponieważ obecnie kontrolerzy prowadzą postępowanie wyjaśniające – co w praktyce oznacza, że obecnie toczy się w sprawie, a nie przeciwko komuś. Po nim jednak może nastąpić postępowanie właściwe. Czy rzeczywiście nastąpi? O tym zadecyduje UOKiK.

Stokrotka ma w Polsce ponad 600 sklepów. Sieć należy do litewskiej Maxima Grupe.

To nie byłaby pierwsza tego typu sprawa w Polsce. UOKiK bowiem stwierdził, że Biedronka stosowała nielegalne praktyki wobec swoich dostawców. I grozi karą w wysokości 3 proc. rocznych obrotów. To by była najwyższa kara w historii spółki.