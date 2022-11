Stopy procentowe bez zmian. RPP podjęła decyzję

Dlaczego nie podnoszą stóp

Dlaczego RPP nie podniosła teraz stóp, choć jest to jedno z podstawowych narzędzi walki z inflacją, która w październiku rozpędziła się już do 17,9 procent? "Wzrost inflacji w ostatnich miesiącach wynikał w znacznej mierze ze stopniowego przenoszenia wysokich cen surowców na ceny dóbr konsumpcyjnych. Wysokie ceny surowców znalazły odzwierciedlenie we wzroście cen żywności i energii. Jednocześnie zwiększały one także koszty funkcjonowania przedsiębiorstw, co – w warunkach nadal relatywnie wysokiego popytu – skłaniało firmy do podnoszenia cen dóbr konsumpcyjnych i przyczyniało się do zwiększenia inflacji bazowej" - czytamy w komunikacie banku centralnego po posiedzeniu RPP.