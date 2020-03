Strach przed koronawirusem zatrzymuje ludzi w domach. Transport w miastach odczuwa skutki

W miastach cicho jak w najspokojniejszy dzień długiego weekendu. Kto musi, a może sobie na to pozwolić, wybiera w pierwszej kolejności transport własnym samochodem. Wszystko to środki ostrożności, by nie zarazić się koronawirusem.

Łódź, ul. Piotrkowska, 15 marca. (PAP, Fot: PAP/Grzegorz Michałowski)