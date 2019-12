Stracił pracę za krytykę Poczty Polskiej? Mamy odpowiedź firmy

Piotr Moniuszko przepracował na poczcie niemal 30 lat. Mężczyzna twierdzi, że został zwolniony za to, że mówił głośno o kondycji finansowej spółki. Poczta Polska ma jednak inną wersję wydarzeń: - Publiczne szkalowanie naszej firmy naraża ją na szkodę wizerunkową, a nawet finansową - czytamy w odpowiedzi dla money.pl.

- Ja to wywnioskowałem na podstawie dokumentów Centrum Analiz Sejmowych. Jest tam napisane, że jeśli Poczta Polska nie dostanie wsparcia z budżetu na tzw. potrzeby świadczenie usług, to straci płynność finansową i to już na przełomie 2019 i 2020 roku. A jeśli się traci płynność, to składa się wniosek o upadłość – tłumaczył mężczyzna dziennikowi "Fakt".