Strajk nauczycieli. Manifestacja przed Ministerstwem Edukacji Narodowej

Protest nauczycieli trwa. By przypomnieć o tym rządzącym, nauczyciele i związkowcy z całej Polski zjechali do Warszawy. Manifestują przed siedzibą Ministerstwa Edukacji Narodowej. Na miejscu jest nasz reporter.

Trwa 16. dzień strajku, nauczyciele i związkowcy przyjechali do Warszawy, by manifestować przed Ministerstwem Edukacji Narodowej. Chcą w ten sposób przypomnieć, że nie ustępują w walce o podwyżki zasadniczego wynagrodzenia. Za organizację manifestacji odpowiada Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Prezydium ZNP spotyka się również we wtorek, by ustalić co dalej ze strajkiem. Sławomir Broniarz mówi, że na stole są trzy opcje, ale związkowcy nie rozważają całkowitego przerwania protestu. Możliwe jest natomiast jego zawieszenie na czas matur, bądź - co bardziej prawdopodobne - wprowadzenie strajku rotacyjnego.