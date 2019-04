Strajk nauczycieli. Obrady okrągłego stołu, a przed Narodowym pikieta. Jesteśmy na miejscu

Ruszyły obrady edukacyjnego okrągłego stołu na PGE Narodowym. Przed stadionem pikieta protestujących nauczycieli - na miejscu jest nasz reporter. ZNP i FZZ odrzuciło udział w obradach.

"Zawieszenie to nie zakończenie strajku" - twierdzą oświatowi związkowcy. I - jak dodają - protest trwa. Jego wyrazem jest kilka tysięcy nauczycieli zgromadzonych przed PGE Narodowym. To trzecia już w tym tygodniu demonstracja protestujących belfrów i niepedagogicznych pracowników oświaty.

W sobotę strajk nauczycieli zostanie zawieszony do września. Jak przekonywał gość "Money. To się liczy" wiceszef ZNP Krzysztof Baszczyński, to czas na przegrupowanie sił i przygotowanie się do mocnego uderzenia.