Straszna drożyzna na wakacjach. Narzekanie Polaków na ceny nie trzyma się kupy

W każde wakacje w mediach społecznościowych zaczyna się festiwal narzekania na zawyżone ceny w wakacyjnych kurortach. Wśród niezadowolonych są również warszawiacy, którzy w swoim mieście płacą nieraz dwa razy tyle, ile np. w Zakopanem. "Ale wie pan, to przecież Warszawa" - słyszę od turysty.

Godzina 12, szczyt Gubałówki i szczyt sezonu. Pomiędzy straganami z pamiątkami i barami przechadzają się setki turystów. Co chwilę wchodzą lub wjeżdżają nowi.

Przystanek - bar z widokiem na góry . Grilowana kiełbasa - 15 złotych. Szaszłyk - 20 złotych. Karkówka się skończyła, nie dowiem się ile kosztuje, bo na cenniku ktoś przykleił pomarańczową karteczkę. Polskie piwo holenderskiego koncernu, przelane z butelki do plastikowego kubka - 7 złotych.

W Warszawie, stolicy niedrogiej konsumpcji i uczciwych cen, na pewno jest znacznie taniej. Nie ma tam przecież skąpych, chamskich górali, czekających tylko na to, by wydoić "ceprów" na każdym kroku.

Knajpa przy plaży z widokiem na morze. Polskie piwo japońskiego koncernu, przelane z butelki do szklanki, kosztuje 9 złotych.

No tak, w Warszawie na pewno jest znacznie taniej. Nie ma tam przecież sezonowych przedsiębiorców, którzy przez dwa miesiące muszą zarobić jak najwięcej, żeby utrzymać się przez resztę roku. Nie ma cwaniaków oszukujących nieświadomych turystów.

Można w nich kupić m.in. piwo. Takie samo, jak w górach czy nad morzem. W ofercie polskie piwo (wszystko jedno jakiego koncernu) przelewane do szklanki, plastikowego kubka lub pite prosto z butelki. Trzeba za nie zapłacić nawet 14 złotych. Najmniej - 10.

- No tak, jest trochę drogo - odpowiada wysoka, dobrze ubrana blondynka. - Ale wie pan, to jest Warszawa. Kultura też jest inna, nie jest tak tandetnie, jak nad polskim morzem.

- No wie pan, Warszawa to co innego - słyszę w odpowiedzi.