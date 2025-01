Strategia ESG wspiera rozwój biznesu z korzyścią dla pracowników, społeczeństwa i środowiska

W regionie Europy Środkowo-Wschodniej zakłady produkcyjne w Polsce i na Węgrzech od 2020 r. są w 100 proc. zasilane energią odnawialną, a w latach 2019-2023 obniżyły emisję gazów cieplarnianych o 73 proc., wspierając tym samym globalny cel firmy, którym jest redukcja emisji o 65 proc. do 2025 r. Firma, dostosowując biznes do gospodarki obiegu zamkniętego, wprowadziła w punktach sprzedaży 99 proc. materiałów przyjaznych środowisku i od 2021 r. ograniczyła ilość ich druku o ponad 30 proc * . Ponadto pracuje nad zmniejszeniem śladu węglowego dystrybucji poprzez optymalizację załadunku i priorytetowe traktowanie metod wysyłki o mniejszym wpływie na środowisko.

"Naszą misją jest wspieranie dbania o własne zdrowie, zachęcanie do wdrażania zdrowych nawyków i profilaktyki. Szczególnie dumny jestem z kampanii "Prowadź się zdrowo", w ramach której udostępniliśmy w 16 miastach w Polsce możliwość skorzystania z bezpłatnego badania wątroby. Wielu osobom, w tym również mnie, udało się dzięki temu przestawić na zdrowy tryb życia" - zaznaczył Przemek Dzierbicki, General Manager Central & Eastern Europe w Opella.

Pracownicy mają do dyspozycji płatny urlop na udział w programach wolontariatu pracowniczego na rzecz lokalnych społeczności, do którego należy m.in. sprzątanie nabrzeży rzek czy uczestnictwo w programach wspierających zdrowie psychiczne. W wolontariacie w 2023 roku wzięło udział ponad 85 proc. pracowników regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

"Kolejny ważny temat to inkluzywność, zarówno w kontekście świadomości społecznej, jak i dostępu do opieki zdrowotnej. W naszych reklamach występują różnorodni bohaterowie, w tym osoby z niepełnosprawnościami. Chcemy efektywnie wykorzystywać nasze platformy do edukacji i rozmowy o samoopiece w różnych kontekstach" - dodaje Przemek Dzierbicki.