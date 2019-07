Strefa relaksu na betonie. Warszawiacy śmieją się z niej, więc sprawdziłam jak tam jest.

Powstanie strefy relaksu na placu Bankowym w centrum Warszawy za niemal 1 milion złotych wywołało ogromną dyskusję - po co jakieś drzewka i leżaki obok ruchliwej ulicy? Postanowiłam pójść tam w dzień otwarcia i przekonać się na własnej skórze czy rzeczywiście jest się z czego śmiać.

Nie lubię komentować czegoś, czego nie znam. Dlatego postanowiłam udać się w dzień otwarcia do sławnej już strefy relaksu na placu sprawdzić, jak zostały wydane miejskie pieniądze. Zapraszam do galerii poniżej na fotorelację.

Zanim przejdę do samego miejsca, to nie mogę nie wspomnieć o krótkim czasie, na jaki zaplanowano strefę. Raptem półtora miesiąca. Jakiś bezsens. Takie miejsca mają rację bytu przez wszystkie ciepłe miesiące. Dlaczego nie przemyślano tego lepiej i nie zorganizowano go np. od czerwca do września?