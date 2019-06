Stres, presja i bezradność

O stresie, lęku i presji pisało, mówiło i szkoliło już wielu. I co? I nic…

A dlatego, że kontrola emocji nijak się ma do samego mózgu, myśli i do poglądów coacha.

Jeśli niechcący dotkniesz do gorącego czajnika, to kolejność twoich reakcji jest zawsze taka sama. Najpierw ucieczka poparzonej dłoni, a dopiero później refleksja. Nigdy odwrotnie! Reakcja na każde zagrożenie tkwi w twoim potencjale genów samozachowawczych. Nawet jeśli nie jest to zagrożenie utratą życia. Wystarczy, że dostaniesz pismo ze skarbówki lub zepsujesz laptopa. Nie różnisz się tu od geparda, antylopy czy też myszy. Twoja fizjologia zawsze zareaguje tak samo. Zresztą gatunek przetrwał dzięki tym reakcjom. To nie odwaga, a właśnie lęk wzmacniał szansę zachowania gatunku. To nie brawura, a właśnie lęk premiował szansę przetrwania. Dlatego jest tak silny, bezkompromisowy i naturalny.