Sukces polskiego lotniska. Nowy kierunek lotów jest hitem

Lotnisko w Szymanach cieszy się rosnącym zainteresowaniem podróżnych, dzięki zimowym czarterom do Egiptu. Jak informuje "Gazeta Olsztyńska", loty na tej trasie realizowane były w każdą sobotę od 28 grudnia 2024 r. do 15 lutego 2025 r. – ostatni pasażerowie wrócą z Egiptu 22 lutego.

Sukces zimowego połączenia sprawił, że touroperator Itaka zdecydował się na kontynuację lotów do Marsa Alam w sezonie letnim 2025 . Rezerwacje na te rejsy są już dostępne, a loty będą realizowane od czerwca do października.

W kontekście nowego połączenia, warto wspomnieć, że władze Egiptu zniosły nakaz , który wydłużał czas podróży wycieczek fakultatywnych do popularnych miejsc w Egipcie. Chodzi o decyzję Stowarzyszenia Egipskich Agentów Turystycznych (ETAA) dotyczącą zniesienia wymogu konwojowania wycieczek autokarowych z Południowego Synaju do Kairu, Świętej Katarzyny i Teby.

Dotychczas autokary musiały docierać najpierw do wyznaczonego punktu, skąd były eskortowane w kawalkadzie do celu, co powodowało tłok i pośpiech. Wycieczka z Sharm el-Sheikh do Kairu trwała około 20 godzin, z czego ponad 13 godzin spędzano w drodze.