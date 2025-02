Turystyczny raj zmienia przepisy. Podróżni czekali na to 14 lat

Egipski serwis almalnews.com poinformował o decyzji Stowarzyszenia Egipskich Agentów Turystycznych (ETAA) dotyczącej zniesienia obowiązkowego konwojowania wycieczek autokarowych z Południowego Synaju do Kairu, Świętej Katarzyny i Taby. System ten wprowadzono w 2011 r. w celu zapewnienia bezpieczeństwa turystom, jednak okazał się uciążliwy i wydłużał czas podróży.

Zniesienie konwojów ma na celu ułatwienie podróżowania turystom, co jest częścią nowej polityki rządu Egiptu w zakresie rozwoju turystyki. Jak podaje fly4free.com, dotychczasowy system wymagał, aby autokary najpierw docierały do wyznaczonego punktu, skąd były eskortowane w kawalkadzie do celu.