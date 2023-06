Super-Pharm uruchamia mobilne drogerie nad morzem. To nowy format sklepów

Super-Pharm, sieć drogeryjno-apteczna, już w czerwcu uruchomi pop-up stores, w najpopularniejszych nadmorskich miejscowościach. Jak poinformowała firma, pojawią się one w Mielnie, w Łebie, w Krynicy Morskiej i we Władysławowie. Będą działały do końca września, a plażowicze będą mogli kupić w nich m.in. kosmetyki i dermokosmetyki do opalania.