Surowe mięso wysłane kurierem. Trafiło do łódzkiej restauracji z kebabem

30 kg mięsa na kebab wysłano do łódzkiej restauracji zwykłą przesyłką kurierską. - To była baranina na prywatne potrzeby kucharza - tłumaczy się właściciel lokalu. Mięso zutylizowano a restauracja przeszła kontrolę sanepidu.

- Paczka była bardzo ciężka i w transporcie zniszczyła się, rozdarła. Podczas sklejania kolega zauważył, że wewnątrz jest zafoliowane surowe mięso, całe we krwi - opowiada Expressowi jedna z pracownic firmy kurierskiej. - Spojrzeliśmy na list przewozowy. Było tam napisane, że wewnątrz są głośniki.

Żywności, która w ciągu 7 dni może się zepsuć, nie wolno przesyłać kurierem. Dotyczy to zwłaszcza mięsa, które powinno być transportowane w chłodniach.

Pracownicy firmy zadzwonili do nadawcy podejrzanej paczki. Ten prosił, żeby o przesyłce nikogo nie powiadamiać.

- Powiedział, że mięso jest dla niego, jego rodziny i pracowników. Nie do podawania klientom - opowiadają Expressowi Ilustrowanemu pracownicy firmy kurierskiej. - Nikt mu nie uwierzył.

- Pełnomocnik właściciela oświadczył, że była to baranina zamówiona na prywatne potrzeby kucharza - wyjaśnia Expressowi Urszula Jędrzejczyk, państwowy powiatowy inspektor sanitarny w Łodzi. - Mięso niewiadomego pochodzenia , na prywatną dużą imprezę nie miały prawa znaleźć się w zakładzie, dlatego zostaną wyciągnięte konsekwencje administracyjne.

Przesłane kurierem mięso trafiło do utylizacji, a resztę produktów w lokalu skontrolowano. Sanepid nie miał zastrzeżeń, co do ich świeżości czy jakości.