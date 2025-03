Susza zatrzęsie rynkiem owoców. "Sezon będzie krótki"

Witold Boguta zaznacza, że w kraju jest już pewna ilość truskawek produkowanych w szklarniach. Pojawiają się one w niewielkiej ilości około połowy kwietnia.

Prezes KZGPOiW tłumaczy, że ceny truskawek będą zależały od podaży i od sytuacji pogodowej. – Jeżeli temperatura będzie sprzyjać produkcji i będą się zanosiły dobre zbiory, to ceny będą relatywnie niższe niż w sytuacji, kiedy ta podaż z powodów m.in. pogodowych będzie mniejsza – mówi nam Boguta.

– W ostatnich dniach jest piękna pogoda. Mamy 15 stopni ciepła i piękne słońce, ale w wielu regionach Polski nad ranem przy gruncie były temperatury dochodzące do minus 10 stopni. Amplituda temperatur na poziomie ok. dwudziestu stopni nie wpływa dobrze na pąki, które czekają na zakwitnięcie. Na ten moment nie wiemy, czym to się skończy – podkreśla w rozmowie z WP Finanse Bartłomiej Milczarek.