Suszenie dłoni po umyciu jest kluczowe. Unikaj suszarek w toaletach publicznych

- Wilgoć na skórze jest głównym czynnikiem wpływającym na ilość bakterii przenoszonych przez dotyk - mówi specjalista. Dlatego zawsze po umyciu, trzeba wysuszyć dłonie. Czym najlepiej? Na pewno z rozwagą należy korzystać z suszarek w toaletach publicznych.

Coraz więcej osób na świecie zarażonych jest koronawirusem. W sklepach brakuje żeli i mydeł antybakteryjnych, o czym informowaliśmy w WP Finanse . Zewsząd słyszymy komunikaty, że powinniśmy bardziej dbać o higienę, a przede wszystkim dokładnie myć ręce, bo to właśnie one są siedliskiem bakterii.

Ale mycie to nie wszystko. Inną ważną kwestią jest prawidłowe suszenie rąk - szczególnie poza domem. Robienie tego nieumiejętnie może nanieść na dłonie jeszcze więcej bakterii.

Ekspert przywołuje badanie przeprowadzone w 2019 r. Polegało ono na porównaniu ilości bakterii pozostałych na skórze po osuszeniu rąk ręcznikiem papierowym, suszarką do rąk i suszarką strumieniową. Wszystkie te metody dawały średni spadek ilości bakterii na dłoniach w zakresie od 87 do 95 proc.

Ale wiele innych badań pokazuje, że jednak suszarki do rąk (głównie te w toaletach publicznych), są najgorszym rozwiązaniem. Przed ich używaniem przestrzega dr Paczesny. Głównie chodzi o suszarki strumieniowe.

- One powodują powstawanie aerozolu, czyli drobnych kropli zawieszonych w powietrzu, które transportują bakterie i wirusy. Znakomita większość prac naukowych pokazuje, że suszarki rozchlapują znacznie więcej drobnoustrojów - i to na większej powierzchni - w porównaniu do osuszania rąk ręcznikiem papierowym - mówi chemik.