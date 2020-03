Koronawirus każe zapytać o czystość. Biedronka pokazała, jak myje wózki

Niedawno zapytaliśmy sieci handlowe, jak dbają o czystość wózków - zwłaszcza teraz, wobec ryzyka zarażenia się koronawirusem. Sieci handlowe uspokajały, mówiąc, że wózki i koszyki są myte. Dziś Biedronka pokazała, jak taki proces czyszczenia wózka wygląda.

Co ze sklepowymi wózkami i koszykami, codziennie ściskanymi przez setki - jeśli nie tysiące - dłoni? - pytaliśmy niedawno w naszym tekście "Koronawirus COVID-19. Czy sklepowe wózki i koszyki są bezpieczne?" .

"W ostatnim czasie sieć zwiększyła częstotliwość mycia wózków i koszyków zakupowych w jej sklepach. Teraz są one dezynfekowane równie dokładnie, ale jeszcze częściej" - zapewnia sieć Biedronka w najnowszym komunikacie.

I pokazuje, jak to robi.

Biedronka zapewnia, że kosze i wózki sklepowe są czyszczone regularnie przez wyspecjalizowane w tym zakresie firmy. Teraz - profilaktycznie - nawet częściej niż zwykle. Jak to wygląda?

- Kosze i wózki najpierw poddawane są namaczaniu przy wykorzystaniu wody i płynu dezynfekcyjnego o odpowiednim roztworze, a następnie trafiają do kąpieli parowej, przeprowadzanej standardowo w temperaturze 90°C - tłumaczy Paweł Franczak, starszy specjalista ds. komunikacji korporacyjnej w sieci Biedronka.

Używane są do tego specjalne parownice wyposażone w szczotki, a także szorowarki i flizelinowe ścierki, zawsze jednorazowego użytku. - Parownica czyści całą powierzchnię, na jakiej zostaje zastosowana i zabija obecne na niej zarazki - mówi Paweł Franczak. Zaznacza, że te same parownice stosowane są również w szpitalnictwie.

Żabka, z którą się kontaktowaliśmy, przekonuje, że za utrzymanie czystości w sklepach są odpowiedzialni franczyzobiorcy i to oni dbają, by koszyki i inne elementy umeblowania były czyszczone regularnie. - W ramach dodatkowych działań zwiększyliśmy zamówienia środków czystości dla franczyzobiorców i na bieżąco informujemy ich o zaleceniach WHO w kwestii COVID-19 - przekonywali nas przedstawiciele biura prasowego sieci.