Świadczenia rodzinne będą wyższe od 1 listopada 2018 roku. Po 12 latach wzrośnie zasiłek pielęgnacyjny

1 listopada 2018 r. wzrastają stawki świadczeń rodzinnych: zasiłku pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku dla opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej. To pierwsza podwyżka zasiłku pielęgnacyjnego od 2006 r.

- Kwota zasiłku pielęgnacyjnego ostatni raz była podnoszona w 2006 roku. Podwyżka obejmie ok. 912 tys. osób z niepełnosprawnością. To zmiana postulowana i oczekiwana przez środowisko osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. W tym roku nastąpi pierwszy etap zrównania zasiłku pielęgnacyjnego z dodatkiem pielęgnacyjnym, wypłacanym przez ZUS, a w 2019 drugi etap – powiedziała minister rodziny Elżbieta Rafalska.

Nie uległy zmianie kryteria dochodowe, uprawniające do zasiłku rodzinnego. Kryterium dochodowe ogólne wyniesie 674 zł, a dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł.

Rząd chce, by kolejna podwyżka nastąpiła 1 listopada 2019 r. Zasiłek pielęgnacyjny ma wynieść 215,84 zł.

Listopad to również ostatni miesiąc na złożenie wniosku o skorzystanie z programu "Dobry start". To nowy program resortu rodziny, czasem nazywany również "Wyprawka+" czy "300+". Przysługuje on rodzicom dzieci w wieku szkolnym, z wyłączeniem zerówek.