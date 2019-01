Świadome zarządzanie budżetem domowym

Polacy coraz chętniej planują wydatki korzystając z własnych oszczędności - wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie hapipożyczek „Jak Polacy planują swoje wydatki oraz jak zaciągają i spłacają swoje zobowiązania finansowe?”. Jednak świadomość w zakresie budowania pozytywnej historii kredytowej - choć rośnie, wciąż jest relatywnie niska. W związku z tym, hapipożyczki postanowiły kontynuować rozpoczętą w zeszłym roku kampanię edukacyjną „Index hapipraktyk. Zbuduj pozytywną historię kredytową”.

Na zlecenie hapi pożyczek, Biostat już po raz kolejny przeprowadził badanie opinii publicznej. Diagnozuje ono m.in. poziom świadomości społeczeństwa na temat konsekwencji nieterminowego spłacania zadłużeń. Respondentów z różnych regionów Polski zapytano m.in. o to, jak podchodzą do planowania swoich budżetów, jak spłacają zobowiązania, jak radzą sobie z problemami finansowymi, dlaczego potrzebują przypomnienia o zaległościach oraz czego obawiają się przy zaciąganiu pożyczek.

W porównaniu do I fali badania zauważalny jest wzrost liczby osób, które chętniej biorą pożyczki na wakacje, remont czy sprzęt elektroniczny. Można więc wysnuć wniosek, że Polacy przyzwyczaili się do firm pożyczkowych, odnoszą się do nich z większym zaufaniem, przez co częściej analizują ich oferty i rozważają wzięcie pożyczki.