Świat u progu kryzysu gospodarczego? "Mam nadzieję, że te zapowiedzi się nie sprawdzą"

- Pojawiają się zapowiedzi nadciągającego sztormu ekonomicznego i recesji na całym świecie, ale nikt tak naprawdę nie wie, co się wydarzy - powiedział w programie "Newsroom WP" Piotr Kuczyński, analityk Domu Inwestycyjnego Xelion. - Na pewno świat idzie w złym kierunku, prognozy gospodarcze dla niemal wszystkich krajów są obecnie obniżane, a to bardzo niepokoi. Rośnie strach przed stagflacją czyli bardzo wysoką inflacją połączoną z niskim wzrostem gospodarczym. Stagflacja jest groźna, bo pozbawia ludzi pieniędzy i pracy, a to napędza kurczenie się gospodarki. Nikt niestety nie wie, jakie to przybierze rozmiary. Ekonomiści mówią o inflacji na poziomie 20 proc. pod koniec roku, ale ja w to nie wierzę. Jak obserwuję ceny ropy, to moim zdaniem jest szansa, że tak źle nie będzie. Mam nadzieję, że zapowiedzi niektórych członków Rady Polityki Pieniężnej się nie sprawdzą.

Rozwiń