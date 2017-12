1 z 11 Dalej Zakupy Waluty Moje Finanse Gospodarka Prawo i Finanse Oferty Pracy WP Finanse święta + 1 hipermarkety Aleksandra Stanek 9h temu 1 z 11 Święta Rodzina z pudelkiem, czyli Boże Narodzenie w polskich hipermarketach Świąteczne szaleństwo w pełni WP Finanse Podziel się Ze sklepowych głośników już od kilku tygodni rozbrzmiewa "Last Christmas" Wham i Mariah Carey śpiewająca „All I Want For Chistmas Is You”. Do godziny zero, czyli zamknięcia sklepów na święta, zostało już niewiele, co oznacza szczyt gorączki zakupowej. To czas, gdy obroty w handlu biją rekordy, a jest w czym przebierać. Bożonarodzeniowy klimat opanował wszystkie sklepy, od spożywczych, przez odzieżowe po zoologiczne. Bo w tym czasie wszystko musi być odświętne. I tak na półkach zapanował kolor czerwony. Gwiazdki i choinki znajdziemy zarówno na maśle, jak i na seksownej bieliźnie, a zza co drugiego regału wygląda brodaty, siwy facet w czerwonym - a jakże - kombinezonie. Producenci często potrafią się zagubić w tym świątecznym szaleństwie. Efektem są wręcz upiorne ozdoby i kiczowate gadżety, pod którymi uginają się sklepowe półki. Znaleźliśmy m.in. figurkę dzieciątka po dekapitacji, wielkanocne kurczaczki po bożonarodzeniowym tuningu czy Świętą Rodzinę z... pudelkiem. Zobaczcie sami, jak wygląda komercyjne oblicze Bożego Narodzenia w polskich hipermarketach. Dalej 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne