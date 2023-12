Sylwester w Zakopanem. Ceny zwalają z nóg

- Okres świąteczny nie sprzedawał się od czasu lockdownu tak dobrze, jak w tym roku. Zauważamy wyraźne zainteresowanie wypoczynkiem w okresie świątecznym przez wielopokoleniowe rodziny. Drugim trendem, który zauważamy, to rezerwacje od naszych emigrantów zarobkowych sprzed 20-lat, którzy przyjeżdżają spędzić święta pod Giewontem ze swoimi rodzinami. Są to osoby, które wyemigrowały do Irlandii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Skandynawii czy Hiszpanii - powiedział niedawno PAP Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.