#DZIEJESIE Najnowsze

Najnowsze Popularne Promocje Kombinują Czy to się opłaca? Tu zarobisz To jest nowe #DZIEJESIE Najnowsze Popularne CZY TO SIĘ OPŁACA? + 4 sylwesterzabawaczy sie oplacapodróże 1 godzinę temu Sylwester za granicą. Gdzie wyjechać, żeby nie nadwyrężyć domowego budżetu Ostatnie dni dzielą nas od hucznej celebracji związanej z powitaniem Nowego Roku. Sylwester w kraju faraonów, na rajskiej plaży, na safari w Tanzanii, czy w jednej z europejskich stolic? Nadal jest szansa na znalezienie ciekawej i korzystnej cenowo oferty. Spośród ciepłych krajów najtańsze są oferty na Malcie. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Tzw. city break to korzystna cenowo opcja noworocznego wyjazdu (Pixabay.com, Fot: Pixabay.com) We współpracy z portalem Wakacje.pl sprawdzamy sylwestrowe propozycje biur podróży. Jak zaplanować wyjazd sylwestrowy? Możliwości zorganizowania wyjazdu sylwestrowego jest sporo - począwszy od wyjazdu na własną rękę, kończąc na ofertach biur podróży, których z roku na rok jest coraz więcej. Warto zaznaczyć, że w pierwszym przypadku upływający czas nie będzie naszym sprzymierzeńcem i niestety może się okazać problematyczne znalezienie odpowiedniego miejsca noclegowego, opcji dojazdu czy też lotu, który nie zburzy domowej harmonii finansowej. Druga opcja może okazać się łaskawsza dla naszej kieszeni. Pomimo faktu, iż okres świąteczno-sylwestrowy oznacza wzmożony ruch turystyczny i zwiększone zainteresowanie wyjazdami, co generuje wyższe ceny wycieczek, to rezerwując wycieczkę w tej chwili trafiamy jeszcze na oferty last minute. Wciąż biura podróży w takich ofertach kuszą obniżkami, jednocześnie zdejmując nam z barków ciężar planowania. Zobacz: Pod polską choinką królują kosmetyki. "Na gwiazdkę jesteśmy skłonni wydać więcej" Na portalu Wakacje.pl porównujemy sylwestrowe oferty różnych touroperatorów, od krótkich wypadów do europejskich stolic po dwutygodniowy wypoczynek na rajskich plażach. Co należy wziąć pod uwagę? Nowy Rok – nowe możliwości – nowe dni urlopowe Najtańsze oferty dotyczą krótkich, trwających od 2 do 5 dni, wyjazdów do największych europejskich miast. Za dwudniową wycieczkę autokarową do Lwowa zapłacimy zaledwie 149 zł od osoby. W ofercie znajdziemy również Wenecję, Paryż, Amsterdam, Budapeszt, Wilno czy Pragę – ceny, w zależności od zapewnionych przez organizatora udogodnień, zamykają się w przedziale 179-799 zł. Czterodniowe wycieczki autokarowe zaczynają się od 659 zł od osoby. Tutaj najczęściej mamy do czynienia z bogatym, choć ekspresowym planem zwiedzania najważniejszych miejsc danego miasta, dwa noclegi wraz zapewnionym śniadaniem oraz oczywiście powitaniem Nowego Roku na placu głównym. Dostępne są również szybkie, choć z pewnością intensywne wycieczki, pozwalające celebrować nadejście Nowego Roku w obecności palm, przyjemnej temperatury oraz błękitnej wody i wspaniałych plaż. Tutaj cenową królową jest zdecydowania Malta – rozpoczynające się od 1350 zł od osoby wyjazdy mogą skusić stęsknione za słońcem osoby. Jeszcze korzystniej cenowo przedstawia się oferta tygodniowej wycieczki na Maltę – 1239 zł kosztuje wycieczka z wylotem 30.12.2019 z 5 miast Polski. A może warto rozważyć 14-dniową opcję wypoczynku? Z pewnością warto, gdyż nowy rok to nie tylko nowe możliwości, ale również całkiem nowe 20 lub 26 dni urlopu do wykorzystania. Dodatkowo zyskujemy 2 dni ekstra, z uwagi na święta przypadające 1 oraz 6 stycznia, więc jest to idealne rozwiązanie dla osób, które ze swojego wymiaru urlopu starają się wycisnąć jak najwięcej. Można zatem śmiało połączyć szampańską zabawę z długim i zasłużonym wypoczynkiem pod palmami. Również i tu nie będzie cenowego zaskoczenia – króluje znów Malta z ceną 1379 zł, jednak tuż za nią znajdziemy równie ciepły w tym okresie i zaledwie 100 zł droższy Cypr. Dwutygodniowy wypoczynek około sylwestrowy w Portugalii to koszt rzędu 1750 zł , w Hiszpanii, Egipcie i Jordanii to z kolei kwota ok. 2300 zł . Miejskie szaleństwo, egzotyka czy narty? Osoby, które uwielbiają szampańską zabawę wśród tłumu na placach największych europejskich miast, znajdą zdecydowanie sporo niedrogich city break’ów. W propozycjach touroperatorów są opcje sylwestrowych wyjazdów do Lwowa, Odessy, Kijowa, Mediolanu, Wiednia czy Sztokholmu. Jedno miasto to za mało? Znaleźliśmy ofertę sylwestrowego rejsu, w ramach którego można odwiedzić Rygę, Tallin i Sztokholm. Przełom roku to z jednej strony idealny moment na szlifowanie swoich umiejętności na stoku narciarskim, ale z drugiej pojawiają się atrakcyjne oferty egzotycznych kierunków, dzięki którym możemy choć na chwilę zapomnieć o porannych przymrozkach, a zamiast tego popracować nad opalenizną, rozkoszując się wspaniałą pogodą. Fani odległych i egzotycznych plaż na pewno rozważą możliwość wyjazdu na 7 dni do Dubaju w cenie 3994 zł, bądź 14 dni w kwocie ok. 5500 zł. Za 11-dniową wycieczkę objazdową po Tajlandii zapłacimy ok. 5450 zł, natomiast dwutygodniowe zwiedzanie Indii to koszt ponad 7500 zł. Amatorzy zimowego szaleństwa na stoku z lampką szampana mogą wybierać pomiędzy polskimi szczytami, włoską doliną słońca czy słowackimi Tatrami. Do wyboru mamy wyjazdy zorganizowanego od a do z, czyli z uwzględnieniem kosztów transportu, zakwaterowania, wyżywienia i ski pass'u lub opcje z dojazdem własnym, który obniża cenę nawet o kilkaset złotych. I tak, ceny tygodniowego pobytu w okresie sylwestrowym we włoskich Alpach zaczynają się już od 1290 zł od osoby. Jaki Sylwester, taki cały następny rok – oznajmia stare polskie porzekadło. Warto je wziąć pod uwagę, rezerwując swoją niezapomnianą, noworoczną podróż. 