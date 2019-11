Szał na produkty Victoria's Secret w Rossmannie. Kobiety wykupiły większość towaru w pierwszy dzień promocji

- W pierwszy dzień promocji, w sobotę, dziewczyny wykupiły praktycznie wszystko i tylko to, co widać zostało - mówi pracownik jednej z drogerii Rossmann, w której pojawiły się produkty marki Victoria's Secret. Okazuje się, że Polki szaleją na punkcie torebek, portfeli czy kosmetyczek tej firmy, a ja postanowiłam zobaczyć to na własne oczy.

W Rossmannie trwa wielka promocja produktów marki Victoria's Secret. (East News, Fot: Michal Wozniak/East News)

Niedawno w WP Finanse pisaliśmy o tym, że w Rossmannie trwa promocja na produkty ekskluzywnej marki Victoria’s Secret. Byłam bardzo ciekawa, jak te obniżki wyglądają w praktyce i czy dużo osób pragnie stać się posiadaczami np. luksusowego portfela w cętki.

Promocja rozpoczęła się w sobotę 16 listopada i ma obowiązywać do końca miesiąca lub do wyczerpania zapasów. Co ważne, produkty Victoria's Secret są dostępne tylko w wybranych drogeriach. Finalnie odwiedziłam pięć warszawskich Rossmannów i byłam zaskoczona tym, co zobaczyłam.

W pierwszej drogerii od razu zauważam specjalną "półkę", na której znajdują się produkty ekskluzywnej marki. Widać, że już dużo towaru się sprzedało, bo są braki. Moim oczom ukazują się czerwone plecaki z logo Victoria's Secret, które przeceniono z 239,99 zł na 99,99 zł, portfele w cętki w cenie 69,99 zł (z 119,99 zł), a także etui na paszport, które można kupić za 49,99 zł (poprzednia cena 89,99 zł). Fani tej marki mogą nawet zaopatrzyć się w brelok za "jedyne" 12,99 zł. Produktów nie jest dużo, ale można jeszcze coś "upolować".

W drugim Rossmannie, w popularnej galerii handlowej, towaru jest jeszcze mniej. Zostało kilka plecaków, portfeli i zestaw trzech przezroczystych kosmetyczek za 79,99 zł. Podchodzę do pracownika i pytam, czy będzie jeszcze dostawa, bo coś mało tych produktów. - Nie, to wszystko, co mamy i już więcej nie będzie. W pierwszy dzień tej promocji dziewczyny wykupiły praktycznie wszystko i tylko to, co widać zostało. Może pani jeszcze w innych naszych drogeriach poszukać, ale wyprzedaje się to jak świeże bułeczki - mówi pracownik.

Dowiaduję się również, że promocyjne ceny były wprowadzone od razu, pierwszego dnia, kiedy Victoria's Secret trafiła do Rossmanna. Pan informuje mnie również, że to wcale nie takie łatwe dostać wymarzony produkt, bo asortyment jest dostępny tylko w wybranych drogeriach. Okazuje się, że ma rację, bo w trzecim i czwartym, odwiedzonym przeze mnie punkcie, nie ma ich wcale.

W piątym Rossmannie, usytuowanym w mało popularnym miejscu Warszawy, produktów było najwięcej. Pytam o to sprzedawczynię. - Nasza drogeria nie jest taka oblegana, więc na pewno mniej schodzi tego towaru niż np. w galeriach handlowych, ale też jest duże zainteresowanie - komentuje.

Na grupie na Facebooku czytam o tym, jak dziewczyny informują się wzajemnie, że taka promocja w ogóle będzie miała miejsce i jakie produkty się pojawią. Wymieniają się też spostrzeżeniami, w których Rossmannach szukać wymarzonych akcesoriów Victoria's Secret. Po prostu szał.

Zakupy można zrobić również przez internet, ale musimy oczywiście zapłacić wtedy dodatkowo za przesyłkę. Zachęca nawet do tego rzeczniczka prasowa Rossmanna. - Te produkty są bardzo popularne, dlatego najlepiej zajrzeć do naszej drogerii internetowej - komentuje Agata Nowakowska.

Ceny tych produktów są zdecydowanie niższe niż w stacjonarnych sklepach Victoria's Secret, dlatego zainteresowanie promocją jest tak duże. Dodatkowo w Warszawie istnieją zaledwie dwa punkty tej marki - w galeriach: Złote Tarasy i Arkadia.

Czy te produkty są warte zakupu? Oczywiście sprawa indywidualna, ale na pewno fanki tego typu gadżetów są w siódmym niebie, jeżeli chodzi o ceny. Ciekawe, czy w przyszłości bielizna Victoria's Secret również pojawi się w promocji. Myślę, że gdyby taki asortyment zagościł w naszych dyskontach, to fanki tworzyłyby kolejki przed sklepem na kilka godzin przed jego otwarciem, a ja poszłabym bladym świtem się temu przyjrzeć.