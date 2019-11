W grudniu więcej niedziel handlowych. Zobacz kiedy zrobisz świąteczne zakupy

W grudniu czekają nas dwie handlowe niedziele. To jednak ostatni rok przed zaostrzeniem przepisów. Od przyszłego zacznie obowiązywać całkowity zakaz handlu.

Znacznie krócej sklepy będą otwarte w wigilię. Zakupy na ostatnią chwilę będzie można zrobić do 13, 13.30, a w przypadku sieci Lidl do 12.30.

Nieco łatwiej będzie z zakupami w sylwestra. Sklepy sieci Netto będą otwarte do 17. Lidl i POLOmarket do 18, a Biedronka do 19. Najdłużej będą pracować markety Dino - do 21.