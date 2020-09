Szaleństwo w Lidlu. Ziemniaki na każdą okazję

Lidl przychodzi z nowym rozwiązaniem do klientów i proponuje... ziemniaki na każdą okazję. Do sałatek, do puree, do kopytek, na grilla, do każdego z tych dań Lidl proponuje inną odmianę ziemniaków. Które ziemniaki lubicie najbardziej?

Ziemmniaki na każdą okazję w Lidlu