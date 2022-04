Szantaż gazowy Rosji. "Tylko Gazprom wie, kto się wyłamał"

Bruksela obiecuje solidarność z państwami odciętymi od gazu z Rosji. Tylko Gazprom wie, kto się z niej wyłamuje. "Przez lata Rosja pracowała nad tym, żeby Niemcom dostarczać gaz, a Polsce nie. Teraz właśnie to zrobiła. Jeśli po prostu to zaakceptujemy, to będzie wielki cios dla unijnej jedności" – mówi niemiecki ekspert, cytowany przez "Rzeczpospolitą".