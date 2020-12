Szczepionka na COVID-19. Produkt Pfizera dopuszczony do szczepień!

Szczepionka na koronawirusa koncernu Pfizer i niemieckiej firmy BioNTech została dopuszczona do użytku. Brytyjski regulator zatwierdził produkt, co oznacza, że preparat został uznany za bezpieczny i gotowy do podawania pacjentom. Jak poinformował minister zdrowia Matt Hancock, szczepienia mogą się zacząć od przyszłego tygodnia.