Szef MSZ Niemiec: budowy Nord Streamu nie da się zatrzymać

Niemiecki minister Heiko Maas powiedział, że nawet ewentualne amerykańskie sankcje nie powstrzymają budowy gazociągu Nord Stream 2. W tej sprawie Maas miał spotkania w piątek w Moskwie i Kijowie.

„Nikt nie powstrzyma (budowy Nord Stream 2)” – powiedział szef niemieckiej dyplomacji podczas konferencji „Polit-Talk” zorganizowanej w czwartek przez agencję DPA. Minister przyznał, że amerykańskie restrykcje przeciwko firmom uczestniczącym w inwestycji mogą doprowadzić do wycofania się niemieckich koncernów. „Nie oznacza to jednak, że projekt nie zostanie zrealizowany” – zastrzegł Maas.

Rosja sama zrealizuje tę inwestycję, a to spowoduje, że nie będziemy mieli żadnego wpływu na kontynuowanie tranzytu gazu przez Ukrainę – mówił polityk SPD. Nord Stream 2 to projekt liczącej 1200 km dwunitkowej magistrali gazowej z Rosji do Niemiec przez Morze Bałtyckie. Moc przesyłowa to 55 mld metrów sześciennych surowca rocznie. Pierwszy gaz ma popłynąć tym gazociągiem pod koniec 2019 roku. Obok Gazpromu w projekcie uczestniczą firmy niemieckie, francuskie i austriackie.