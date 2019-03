Szkodliwa substancja w kartonach do pizzy. Sprawą zajęło się włoskie ministerstwo zdrowia

Bisfenol, uznawany za rakotwórczą substancję, odkryto w większości przebadanych we Włoszech opakowań na pizzę. Tę samą substancję można znaleźć w paragonach i banknotach.

Dwa na trzy kartony z pizzą przebadane we Włoszech zawierały szkodliwą dla zdrowia substancę o nazwie bisfenol A (BPA) - donosi PAP. Powołuje się na wyniki badań przedstawione przez miesięcznik "Salvagente". Sprawą ma zająć się tamtejsze Ministerstwo Zdrowia.

Znalezione ślady wskazują, że opakowania zawierające bisfenol zostały wyprodukowane z papieru poddanego recyklingowi, co jest zabronione. Szkodliwy związek pod wpływem wysokiej temperatury przedostaje się z kartonu na pizzę, a w ten sposób do organizmu.

Włoska organizacja ochrony praw konsumentów Codacons po publikacji raportu złożyła zawiadomienia w ponad setce prokuratur w całym kraju. Tamtejsze media uspokajają, że nie ma powodu do paniki, ale uczulają, by uważać z pizzą na wynos.

Bisfenol A przenika do organizmu ludzkiego

Bisfenol to substancja chemiczna, która jest stosowana w optyce, elektronice czy motoryzacji. Może być szkodliwa, a lista ewentualnych problemów, które może spowodować w organizmie ludzkim jest długa.

- Najbardziej narażone na szkodliwe działanie bisfenolu są młode dziewczyny i kobiety - mówi prof. Tadeusz Szmańko z Katedry Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu . - Ponieważ związek ten ma budowę podobną do żeńskich hormonów, może rozregulować gospodarkę hormonalną w żeńskim organizmie i powodować na przykład zbyt szybkie dojrzewanie.

- Na przykład woreczki z kaszami błyskawicznymi, które wrzucamy do gotowania - mówi prof. Szmańko. - Bisfenol przenika do żywności, szczególnie gdy podda się go obróbce termicznej.