Paragony mogą być szkodliwe dla zdrowia. A sieci handlowe milczą

O tym, że w papierze wykorzystywanym do drukowania paragonów w sklepach może być szkodliwy dla zdrowia bisfenol, mówi się od dawna. Teraz tę tezę potwierdzają hiszpańscy naukowcy. Zapytaliśmy najpopularniejsze sieci handlowe w Polsce, czy badają swoje paragony. Odpowiedziała… jedna.

Najbardziej narażone są kobiety. Potwierdza to w rozmowie z Wirtualną Polską prof. Tadeusz Szmańko z Katedry Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Ale to nie koniec. - Na przykład woreczki z kaszami błyskawicznymi, które wrzucamy do gotowania - mówi prof. Szmańko. - Bisfenol przenika do żywności, szczególnie gdy podda się go obróbce termicznej.