"Szóstka" w Lotto i główna wygrana w Ekstra Pensji. Wysokie wygrane przed świętami

"Szóstka" o wartości 6,8 mln zł padła we wtorek w miejscowości Tyczyn w Podkarpackiem. Druga wtorkowa wysoka wygrana padła w Ekstra Pensji w miejscowości Niemcz w województwie kujawsko-pomorskim. Dzięki zwiększeniu stawki w tej grze zwycięzca będzie otrzymywał nie 5 tys. zł, a 15 tys. zł miesięcznie przez najbliższe 20 lat.

"To będą wyjątkowe święta dla dwóch osób, które trafiły główne wygrane w Lotto oraz Ekstra Pensji" - cieszy się Totalizator Sportowy. "Osoba, która zagrała w kolekturze Lotto przy ulicy Mickiewicza 1 w Tyczynie będzie mogła zapewne sprawić najbliższym wiele świątecznych niespodzianek!" - czytamy.

Jest to możliwe dzięki głównej wygranej o wartości 6 776 075,30 zł. To pierwsza "szóstka" w tej miejscowości. Aby zostać lottomilionerem o numerze 1269, graczowi wystarczyły dwa zakłady. Szczęśliwie wylosowane liczby 18 grudnia to: 8, 11, 20, 38, 39, 43.